В Таиланде перевернулись две лодки с туристами, 49 человек пропали без вести
5 июля, 2018, 19:59
На юге Таиланда, у побережья острова Пхукет попали в шторм и перевернулись две лодки с туристами
Об этом сообщает Associated Press.
В водах пропали без вести 49 человек. С одной из лодок удалось спасти 39 туристов из Китая и Европы.
Во второй лодке были всего 97 человек, 48 из которых до сих пор не нашли. Спасательным операциям мешают сильный ветер и высокие волны.
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