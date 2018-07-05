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В Таиланде перевернулись две лодки с туристами, 49 человек пропали без вести

На юге Таиланда, у побережья острова Пхукет попали в шторм и перевернулись две лодки с туристами

Об этом сообщает Associated Press.

В водах пропали без вести 49 человек. С одной из лодок удалось спасти 39 туристов из Китая и Европы.

Во второй лодке были всего 97 человек, 48 из которых до сих пор не нашли. Спасательным операциям мешают сильный ветер и высокие волны.

 

 

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