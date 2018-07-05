В Швейцарии суд отменил многолетний запрет на электронные сигареты

5 июля, 2018, 14:31

Несколько лет в Швейцарии действовал закон, который запрещал производство вейп-товаров, в частности ограничивал и продажу электронных сигарет. Весной 2018 года запрет был снят по решению Федерального административного суда

Индустрия вейпинга активно развивается – хорошие электронные сигареты купить может каждый. Никаких ограничений на покупку ни е-сигарет, ни жидкостей для них нет. Не запрещено парить и в общественных местах.

Вейпинг стал здоровой альтернативой курению, так как его пар не выделяет токсинов и канцерогенов, которые получает курильщик при использовании обычной сигареты. Многичесленные исследования, которые систематически проводятся в Европе и США раз за разом доказывают, что вейпинг менее опасен для здоровья, а на практике уже более 20% парильщиков во всем мире смогли бросить курить именно благодаря вейпу.

Швейцария – государство, которое известно благодаря высокому уровню экономики и права. Так, весной 2018 года федеральный административный суд Швейцарии отменил закон, который в течение нескольких лет запрещал производство товаров для вейпинга.

Что конкретно отменил суд

Джудит Дефлорин, сотрудник федеральной организации по безопасности пищевых продуктов, заявила, что решение суда сняло все запреты на производство никотиновой жидкости для электронных сигарет, что способствует развитию бизнеса и увеличению интереса к парению курильщиков.

Швейцария не является членом Евросоюза, поэтому на нее не распространяется Директива по табачной продукции (TPD), которая устанавливает такие ограничения:

Нельзя продавать жидкость во флаконах объемом больше 10 мл;

Объем обслуживамого атомайзера и других баков должен быть не более 2 мл;

Запрет на использование некоторых ароматизаторов (например, клубника, корица, которые привлекают детей и тех, кто никогда не курил) и т.п.

Для Швейцарии очень важно поддерживать здоровье населения и стимулировать переход на пар курильщиков как на альтернативу курения. Количество курильщиков в Швейцарии – 0,7% от общего количество населения, а это около 60 тысяч человек из 8,4 млн.

Защитная группа вейп-индустрии Швейцарии – одна из самых давних в Европе. Helvetic Vape была создана еще в 2013 году и группа активно работала над тем, чтобы убрать запрет на вейпинг.

Снятие запрета судом стало результатом многолетней успешной борьбы организации и теперь у защитников есть права и возможности развивать вейп-индустрию и культуру вейпинга в стране.