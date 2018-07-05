В "Заре" рассказали, какие суперклубы боролись с "Реалом" за Лунина

5 июля, 2018, 15:17

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, какие клубы боролись с "Реалом" за голкипера Андрея Лунина

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

"В прессе было очень много разной информации. Где-то она совпадала с действительностью, а где-то нет. Могу сказать, что Луниным интересовалось два десятка клубов. Конкретно на связь с клубом выходили "Реал Сосьедад", "Наполи", "Лейпциг", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", - сказал Рафаилов, который отметил, что по договоренности с "Реалом" сумма трансфера разглашаться не будет.

В июне "Реал" объявил о трансфере 19-летнего голкипера "Зари", по неофициальной информации мадридцы заплатили за Лунина около 12 млн евро.

Читайте также: "Реал" купил Лунина. Что ждет украинского голкипера в Мадриде