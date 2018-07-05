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В ОРДЛО пытались провезти технику стоимостью 340 тысяч

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пограничники изъяли оборудование для обработки данных

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

5 июля сотрудники ГФС совместно с пограничниками КПВВ "Новотроицкое" осуществили осмотр автомобиля Mitsubishi Grandis, который двигался в сторону временно оккупированной территории Украины.

Во время проверки транспортного средства было выявлено, что водитель пытался перевезти на временно оккупированную территорию коммутатор - высокопроизводительную платформу для развертывания сети обработки данных стоимостью 337,3 тыс. грн.

По данному факту составлен протокол по статье "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции" и осуществлено изъятие дорогостоящего оборудования.

 

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