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В Мексике произошли взрывы на фабрике фейерверков, 19 погибших

По меньшей мере 19 человек погибли и 40 пострадали в результате четырех взрывов на предприятии по производству фейерверков в Мексике

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что событие произошло в городе Тультепек, что на север от Мехико.

Сейчас известно, что среди погибших четверо пожарных и двое полицейских. Они приехали на предприятие после первого взрыва и погибли в результате второго.

По информации местных властей, погибли восемь жителей города и шесть сотрудников скорой помощи. Личности остальных погибших не установлены.

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