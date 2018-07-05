В Киеве произошел пожар в музее "Пирогово"

5 июля, 2018, 22:53

На территории Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве произошел пожар

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила в 15:40. На место вызова немедленно для тушения пожара были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Произошло возгорание соломенной кровли недействующего одноэтажного деревянного здания. В 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 – ликвидировать. В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м. кв. Причина пожара сейчас устанавливается.