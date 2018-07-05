ОФИЦИАЛЬНО: Александр Нойок – игрок "Динамо-Брест"! #fcdb1960
Контракт с 26-летним полузащитником подписан до конца 2019 года. Добро пожаловать в Брест!
В клубе Марадоны и Милевского будет играть еще один украинец
Об этом сообщает белорусский клуб в twitter.
Нойок перешел из минского "Динамо" и подписал с командой из Бреста контракт на один год. У Нойока был действующий контракт с минчанами до конца 2018 года, однако хавбек разорвал его, заплатив компенсацию.
В "Динамо" из Минска Нойок перешел в 2016 году из донецкого "Металлурга. Он дважды признавался лучшим игроком сезона в команде и был ее капитаном. В нынешнем сезоне Нойок провел 11 матчей в чемпионате Беларуси, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
26-летний Нойок начал заниматься футболом в Херсоне, находился в системе донецкого "Шахтера", однако в первую команду пробиться не смог. Выступал за "Говерлу" и "Металлист", играл за юношескую и молодежную сборную Украины.
- По Брестскому "Динамо" выступает бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, а президентом клуба весной стал знаменитый аргентинец Диего Марадона.
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