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В Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики, - СМИ

5 июля в 18.20 в дежурную часть Киевского райотдела полиции в Харькове поступило сообщение о том, что в частном секторе во время движения взорвался автомобиль

Об этом информирует пресс-служба управления полиции Харьковской области.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Ауди, пострадавших среди людей нет.

По данным СМИ, во время взрыва в машине находился ее владелец - директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский с двумя охранниками, сообщает Depo. Харьков.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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