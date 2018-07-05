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В Харькове нападавшие в противогазах разгромили офис ЛГБТ

В Харькове неизвестные разгромили офис ЛГБТ-сообщества в переулке Подольском

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

Информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции 4 июля около 21:00. По данным полиции, нападавшие в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков, а также повредили имущество организации.

Полицейские изъяли на месте происшествия корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Открыто производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства нападения и личности нападавших.

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