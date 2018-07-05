В Черновцах приговорили к 10 годам тюрьмы наемника из оккупированной Донетчины

5 июля, 2018, 09:18

Шевченковский райсуд Черновцов совместно с прокуратурой области приговорил к 10 годам лишения свободы наемника так называемой "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

Установлено, что 52-летний житель города Снежное находится в составе незаконного вооруженного формирования “бригада Восток”, впоследствии – “11 ОМСП” так называемой "ДНР". Он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и работников правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки Донецкой области.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения приговора к исполнению.

Напомним, Черновицкий суд также заочно приговорил к 10 годам тюрьмы участницу преступной террористической организации "ДНР" Майю Пирогову. С мая 2015 года женщина занимает должность директора "Департамента государственной информационной политики министерства информации ДНР".