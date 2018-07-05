В Черновцах приговорили к 10 годам тюрьмы наемника из оккупированной Донетчины
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.
Установлено, что 52-летний житель города Снежное находится в составе незаконного вооруженного формирования “бригада Восток”, впоследствии – “11 ОМСП” так называемой "ДНР". Он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и работников правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки Донецкой области.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения приговора к исполнению.
Напомним, Черновицкий суд также заочно приговорил к 10 годам тюрьмы участницу преступной террористической организации "ДНР" Майю Пирогову. С мая 2015 года женщина занимает должность директора "Департамента государственной информационной политики министерства информации ДНР".
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