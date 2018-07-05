В аэропорту "Киев" утилизируют самолет, который 14 июня выкатился за взлетно-посадочную полосу
5 июля, 2018, 19:40
Самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который 14 июня выкатился за взлетно-посадочную полосу аэропорта "Киев" (Жуляны), погрузили на трейлер и доставили на спецплощадку
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в социальной сети Facebook.
"После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 (1991 года выпуска) готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели. В операции принимали участие службы аэропорта и пожарные бригады, - отметили в сообщении.
14 июня в аэропорту "Киев" самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.
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