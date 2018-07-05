Украинский боксер рассказал, почему не поливает соперников грязью

5 июля, 2018, 09:33

Чемпион мира по боксу Александр Гвоздик объяснил, почему всегда корректно относится к соперникам

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я не могу играть. Веду себя так, как чувствую. Я не могу кричать или заниматься "трештокингом", чтобы привлечь чье-то внимание. Мне почему-то кажется, что тогда буду выглядеть клоуном. Можно облить соперника грязью с ног до головы и упасть в глазах своих же болельщиков. Мне комфортнее показывать себя и свои возможности в ринге, чем играть какую-то роль на публику", - сказал Гвоздик.