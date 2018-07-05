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УЕФА утвердил дополнительную замену в еврокубковых матчах


фото: Onefootball
УЕФА официально утвердил четвертую замену в матчах еврокубковых клубных турниров

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Четвертую замену команды смогут использовать в матчах плей-офф в дополнительное время. В основное время тренеры, как и раньше будут менять по три футболиста. Нововведение вступит в силу с нового сезона и будет касаться матчей Суперкубка УЕФА, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также правило будет действовать в матчах сборных - финальной части Лиги Европы и Евро-2020.

  • Ранее четвертую замену в дополнительное время позволила ФИФА, которая ввела это правило в финальной части чемпионата мира.
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