УЕФА утвердил дополнительную замену в еврокубковых матчах

5 июля, 2018, 14:22

УЕФА официально утвердил четвертую замену в матчах еврокубковых клубных турниров

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Четвертую замену команды смогут использовать в матчах плей-офф в дополнительное время. В основное время тренеры, как и раньше будут менять по три футболиста. Нововведение вступит в силу с нового сезона и будет касаться матчей Суперкубка УЕФА, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также правило будет действовать в матчах сборных - финальной части Лиги Европы и Евро-2020.