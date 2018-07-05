Убытков на 50 млн грн: в Бердянске во время нереста незаконно позволяли ловить рыбу

5 июля, 2018, 11:34

В Бердянске правоохранители задержали группировку, члены которой предоставляли разрешение на незаконный вылов рыбы во время нерестового запрета в Азовском море и Каховском водохранилище

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи установили, что руководители нескольких Бердянских предприятий организовали схему незаконного промысла по вылову рыбы во время нереста. Чиновники предоставляли разрешения частным предприятиям на вылов рыбы якобы для исследования, но те осуществляли незаконный вылов.

По данному факту открыли уголовные производства по ч. 2 ст.249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

Во время обыска 4 июля в составах указанных предприятий изъяли около 500 тонн рыбы и рыбной продукции.

Также обыски провели на плавсредствах, принадлежащих предприятиям. По предварительным данным, нанесенный ущерб государству от незаконной деятельности составляет около 50 миллионов гривень.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается весь круг лиц, причастный к незаконной деятельности.