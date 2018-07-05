У задержанной чиновницы Минюста был роман с беглецом Кузьминым и карты позиций ВСУ

5 июля, 2018, 11:02

Задержанная 4 июля чиновница Минюста Алиса Оскирко имела отношения с Ренатом Кузьминым, высокопоставленным чиновником времен Януковича, который сбежал в Россию

Совместное фото Оскирко и Кузьмина выложил на своей странице в Facebook блогер Антон Ходза.

"Сегодня сотрудники департамента "К" СБУ при поддержке прокуроров и министра Петренко вжарили на взятке в Минюсте эту мадам - заместителя начальника управления. Назовем ее Алисой. Взятки они с начальником получали от рейдеров. Возле нее спит ее любовник, к которому она регулярно ездила в Крым. Узнаете? Сфоткала Рената Кузьмина пока он спит, любит его", - говорится в сообщении.

Также блогер отмечает, что при обысках у Оскирко нашли карты дислокации украинских войск на линии разграничения с обозначенными опорниками и всей военной инфраструктурой.

"Получается так: поскреби коррупционера - найдешь ватного агента. Сколько еще таких Алис?", - добавляет Ходза.

Оскирко занимает должность начальника управления аккредитации и мониторинга субъектов госрегистрации департамента госрегистрации и нотариата Министерства юстиции.

Ренат Кузьмин в 2010-2013 годах был первым заместителем генерального прокурора Украины. Под его руководством были направлены в суд дела по Юрию Луценко и Юлии Тимошенко. Кузьмин также возбудил уголовное дело против Леонида Кучмы по факту превышения власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом прав и интересов граждан Георгия Гонгадзе и Алексея Подольского.

В 2014 году баллотировался на пост президента Украины, получил 0,10% голосов. В мае 2014 года ГПУ начала расследование по факту организации в 2010 году Кузьминым незаконного задержания Юрия Луценко и подстрекательство судьи Печерского суда Киева к избранию ему меры пресечения в виде ареста. В конце июня Кузьмина объявили в розыск. В декабре МВД обратилось в Интерпол с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск, однако Интерпол ответил отказом, назвав дело политизированным.

Напомним, Алису Оскирко и ее сообщников задержали 4 июля. Имя задержанной в пресс-службе ГПУ не сообщали, однако СМИ выяснили и подтвердили, что речь идет о ней. Она вместе с сообщниками хотела нажиться потому, что в Юстиции не будут мешать работать одному из предприятий в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений..