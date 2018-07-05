Тука рассказал, почему Рада еще не приняла закон об избирательном праве переселенцев

5 июля, 2018, 21:04

Некоторые политические силы не видят в переселенцах своего электората, поэтому блокируют обновление закона об избирательном праве в Украине

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно окккупированных территорий Георгий Тука в эфире Еспресо.TV.

Во время работы над изменениями в действующее законодательство о выборах замминистра вместе с активистами движения "Опора" и экспертами ЦИК поняли, что проблема неучастия в выборах касается не только переселенцев.

"Например, в Киеве живет огромное количество людей, которые зарегистрированы в других населенных пунктах. Они работают здесь, платят налоги здесь, но не имеют никакого влияния на формирование киевской власти. В таком же положении оказались переселенцы", - заявил Тука.

Активисты и политики уже разработали соответствующий законопроект, предусматривающий изменения избирательного права и Конституции согласованный с европейским законодательством.

"Было единственное предостережение - разработать такой алгоритм, чтобы этих людей не использовали для фальсификации или будущих "каруселей". В результате мы это предусмотрели и создали ряд предохранителей. Этот законопроект лежит в Профильном комитете Верховной Рады уже более полутора лет", - отметил замминистра.

К тому же "эксперты, которые занимаются кулуарной политикой" заверили Туку, что этот проект до выборов не примут.

"Я просто передаю ту информацию, которую мне сказали. Некоторые силы, также входящие в коалицию, не считают переселенцев своим электоратом", - пояснил политик.