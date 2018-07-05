Синоптик рассказала, когда Украину снова могут накрыть дожди

5 июля, 2018, 08:32

5 июля на большинстве территории Украины ожидается теплая погода без осадков, однако с пятницы дождей может стать больше

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что с Атлантики на Европу надвигается мощный масштабный антициклон под названием Елисония. В связи с этим сегодня в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии ожидаются дожди и похолодание. Впрочем, в Украине дожди доминировать не будут.

В четверг в большинстве областей будет много солнца и тепла, в течение дня ожидается 24-28 градусов. Дожди могут пройти в западных регионах, а в северных областях будет облачно.

"В Киеве 5 июля без существенных осадков, +25+26 градусов. В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт и дождей в Украине станет немного больше", - подытожила Диденко.