Синоптик рассказала, когда Украину снова могут накрыть дожди
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Она отметила, что с Атлантики на Европу надвигается мощный масштабный антициклон под названием Елисония. В связи с этим сегодня в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии ожидаются дожди и похолодание. Впрочем, в Украине дожди доминировать не будут.
В четверг в большинстве областей будет много солнца и тепла, в течение дня ожидается 24-28 градусов. Дожди могут пройти в западных регионах, а в северных областях будет облачно.
"В Киеве 5 июля без существенных осадков, +25+26 градусов. В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт и дождей в Украине станет немного больше", - подытожила Диденко.
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