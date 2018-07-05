Сушилки для рук опасны для здоровья. Супрун объяснила почему

5 июля, 2018, 11:23

Глава МЗ Ульяна Супрун сравнила сушилки для рук с фильмами ужасов и объяснила, чем они опасны для людей

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По данным исследований, сушилки для рук - очень опасны для здоровья. Они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на уже чистые руки. Поэтому они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете.

Если в помещении есть сушилка для рук, вовремя меняйте фильтры.

Это касается прежде всего административных учреждений, которые посещает большое количество людей. У каждого фильтра для сушилки есть срок годности. Не используйте его, когда уже пришло время замены.

Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это наиболее безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.

Если есть выбор между сушилкой и полотенцем - выбирайте полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения.