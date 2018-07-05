Сушилки для рук опасны для здоровья. Супрун объяснила почему
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
По данным исследований, сушилки для рук - очень опасны для здоровья. Они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на уже чистые руки. Поэтому они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете.
Если в помещении есть сушилка для рук, вовремя меняйте фильтры.
Это касается прежде всего административных учреждений, которые посещает большое количество людей. У каждого фильтра для сушилки есть срок годности. Не используйте его, когда уже пришло время замены.
Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это наиболее безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.
Если есть выбор между сушилкой и полотенцем - выбирайте полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения.
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