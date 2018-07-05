Супрун и нейрохирург развеяли 4 мифа про боль в спине

5 июля, 2018, 18:44

И.о. министра здравоохранения рассказала о четыре главных мифах про боль в спине

Об этом сообщила Супрун в Facebook.

Пиковый возраст возникновения болей в спине приходится как раз на людей в возрасте от 35 до 55 лет, поэтому вокруг этой темы существует огромное количество мифов и спекуляций.

Миф: Если болит спина - нужно принимать хондропротекторы.

Факт: Хондропротекторы - лекарственные препараты, которые якобы стимулируют процессы регенерации хрящевой ткани и замедляют ее дальнейшую дегенерацию. Прием хондропротекторов при боли в спине (как и при других проблемах) - пустая трата денег. Не существует никаких исследований, доказывающих их эффективность.

Миф: Для лечения боли в спине обязательно нужны уколы или капельницы.

Факт: Медикаментозное лечение боли в спине - едва ли не последний метод, о котором стоит думать, когда возникает боль в спине.

На самом деле, инъекции могут быть болезненными и сопровождаться осложнениями, а лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования.

Если все-таки нужны препараты для устранения боли, то вполне достаточно приема таблетированных форм. Эффект при этом точно такой же, как и от уколов. При этом таблетированные формы препаратов намного дешевле.

Миф: Если у меня болит спина уже в молодом возрасте, то что же будет со мной в старости?

Факт: На самом деле, пиковый возраст возникновения болей в спине приходится на 35-55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться, особенно это касается боли, источником которой являются межпозвонковые диски.

Миф: У меня плохая осанка, и поэтому болит спина.

Факт: Плохая осанка также может быть причиной возникновения боли. Много людей, имеющих плохую осанку, не страдают от боли. В то же время встречаются пациенты с хорошей осанкой, которые испытывают сильную боль. Мы все разные, поэтому не существует универсальной “идеальной” осанки. На самом деле, отсутствие активности ведет к дискомфорту и появлению боли в спине!