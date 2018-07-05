СБУ и ФБР разоблачили африканских мошенников, которые притворялись американскими бизнесменами и выманили $1,5 млн

5 июля, 2018, 15:31

Сотрудники СБУ при содействии ФБР разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан США через интернет

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

К украинской спецслужбе обратились представители ФБР с просьбой блокировать механизм, по которому деньги американцев переводились на счета украинских банков.

Установлено, что граждане одной из африканских стран создали фейковую страницу знакомств в одной из соцсетей. Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменами, якобы имеющими бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации совместной жизни. В дальнейшем мошенники в переписке сообщили, что у коммерсанта есть проблемы с украинскими правоохранителями и он не может ликвидировать бизнес и вернуться в США.

Женщина перечислила злоумышленникам $1,5 млн на "решение проблем". Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группы сняли деньги в отделениях отечественных банков и легализовали их путем приобретения имущества.

Во время следственных действий по месту жительства иностранцев правоохранители обнаружили доказательства: мобильные телефоны и компьютеры, с которых велась переписка, банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей.

Одному из организаторов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4,5 ст.27 (виды соучастников), ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, его сообщнику по ч.5 ст.27, ч. 4 190 УК. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Продолжается досудебное следствие.