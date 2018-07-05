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С Уимблдона выбыла последняя представительница Украины


фото: REUTERS
В одиночном турнире Уимблдона прекратила выступления последняя представительница Украины - Леся Цуренко

Сегодня в Лондоне в матче второго раунда Уимблдона, украинка проиграла 23-й ракетке мира - Барборе Стрицовой из Чехии - 1:6, 4:6.

После поражения Цуренко, представителей в женских и мужских одиночных соревнованиях самого престижного турнира Большого Шлема не осталось. Ранее борьбу в Лондоне прекратили Элина Свитолина, Катерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Во втором раунде мужских соревнований вылетел Сергей Стаховский.

 

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