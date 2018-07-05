С Уимблдона выбыла последняя представительница Украины

5 июля, 2018, 14:51

В одиночном турнире Уимблдона прекратила выступления последняя представительница Украины - Леся Цуренко

Сегодня в Лондоне в матче второго раунда Уимблдона, украинка проиграла 23-й ракетке мира - Барборе Стрицовой из Чехии - 1:6, 4:6.

После поражения Цуренко, представителей в женских и мужских одиночных соревнованиях самого престижного турнира Большого Шлема не осталось. Ранее борьбу в Лондоне прекратили Элина Свитолина, Катерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Во втором раунде мужских соревнований вылетел Сергей Стаховский.