С Уимблдона выбыла последняя представительница Украины
5 июля, 2018, 14:51
В одиночном турнире Уимблдона прекратила выступления последняя представительница Украины - Леся Цуренко
Сегодня в Лондоне в матче второго раунда Уимблдона, украинка проиграла 23-й ракетке мира - Барборе Стрицовой из Чехии - 1:6, 4:6.
После поражения Цуренко, представителей в женских и мужских одиночных соревнованиях самого престижного турнира Большого Шлема не осталось. Ранее борьбу в Лондоне прекратили Элина Свитолина, Катерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Во втором раунде мужских соревнований вылетел Сергей Стаховский.
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно уступила в первом круге Уимблдона и проиграла в стартовом матче турнира Большого шлема впервые с 2014 года.
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