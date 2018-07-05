С украинского клуба погнали футболиста, который болел за Россию на ЧМ-2018, - СМИ
5 июля, 2018, 10:55
Из львовских "Карпат" погнали голкипера Михаила Готру за поддержку сборной России на Чемпионате мира-2018
Об этом сообщает сайт болельщиков "Карпат".
Вратарь разместил несколько фото в instagram с российской символикой и словами поддержки в адрес этой сборной на Чемпионате мира. Также Готра бурно отреагировал на выход россиян в четвертьфинал.
18-летний Михаил Готра играл за юношескую команду "Карпат", его профиль остается на официальном сайте львовского клуба.
- Ранее стало известно, что сборную России на чемпионате мира поддерживает бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.
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