Российские войска на Донбассе били из гранатометов по украинским позициям
Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.
На Луганском направлении враг обстреливал украинские позиции вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов. На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.
На Горловском направлении позиции Объединенных Сил вблизи Южного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении противник обстреливал Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении российские наемники вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.
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