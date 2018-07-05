Российские войска на Донбассе били из гранатометов по украинским позициям

5 июля, 2018, 19:14

Российские оккупационные войска 6 раз открывали провокационный огонь по украинским позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

На Луганском направлении враг обстреливал украинские позиции вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов. На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.

На Горловском направлении позиции Объединенных Сил вблизи Южного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении противник обстреливал Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.