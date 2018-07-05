Российские спецслужбы месяцами следили за Скрипалями, - BBC

5 июля, 2018, 12:30

Британия считает, что российские спецслужбы несколько месяцев следили за Сергеем и Юлией Скрипалями, прежде чем они были отравлены в Солсбери

В письме, адресованном странам НАТО, Лондон утверждает, что российские спецслужбы взломали электронную почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году, сообщает BBC.

Хотя через четыре месяца после отравления в Солсбери полиция пока не сообщает, удалось ли установить подозреваемых в нападении, обвинения в адрес России основаны в основном на данных британских спецслужб.

Выяснилось, что и за Сергеем, и за Юлией Скрипалями российские спецслужбы следили в течение нескольких месяцев.

Эксперты изучили мобильный телефон Юлии Скрипаль пытаясь понять, не проникли ли в него хакеры. Таким образом, им могло бы быть известно о каждом ее шаге.

Пока не известно, было наблюдение за Скрипалями обнаружено до нападения на них, и это должно было привести к повышенному уровню защиты.