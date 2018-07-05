Российские спецслужбы месяцами следили за Скрипалями, - BBC
В письме, адресованном странам НАТО, Лондон утверждает, что российские спецслужбы взломали электронную почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году, сообщает BBC.
Хотя через четыре месяца после отравления в Солсбери полиция пока не сообщает, удалось ли установить подозреваемых в нападении, обвинения в адрес России основаны в основном на данных британских спецслужб.
Выяснилось, что и за Сергеем, и за Юлией Скрипалями российские спецслужбы следили в течение нескольких месяцев.
Эксперты изучили мобильный телефон Юлии Скрипаль пытаясь понять, не проникли ли в него хакеры. Таким образом, им могло бы быть известно о каждом ее шаге.
Пока не известно, было наблюдение за Скрипалями обнаружено до нападения на них, и это должно было привести к повышенному уровню защиты.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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