Российские наемники в очередной раз сорвали процесс разведения сил в Станице Луганской
5 июля, 2018, 14:28
Боевики оккупационной администрации России в Луганской области в очередной раз нарушили договоренность о разведении войск возле Станицы Луганской
Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ООС в Facebook.
Как отмечается, боевики продолжают грубо нарушать режим прекращения огня в рамках "хлебного перемирия".
"4 июля, около 16:40 боевики вели огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины, с горы Князь Игорь, что на временно неподконтрольной территории правительства Украины, чтобы 5 июля не состоялось разведение войск", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по информации миссии ОБСЕ, боевики разместили танки в районе населенного пункта Круглик, также там обнаружено САУ. Наличие танков также подтверждено в районе Дебальцево.
- Напомним, 28 июня российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской.
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