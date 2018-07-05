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Российские наемники в очередной раз сорвали процесс разведения сил в Станице Луганской


фото: topnewsrussia
Боевики оккупационной администрации России в Луганской области в очередной раз нарушили договоренность о разведении войск возле Станицы Луганской

Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают грубо нарушать режим прекращения огня в рамках "хлебного перемирия".

"4 июля, около 16:40 боевики вели огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины, с горы Князь Игорь, что на временно неподконтрольной территории правительства Украины, чтобы 5 июля не состоялось разведение войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по информации миссии ОБСЕ, боевики разместили танки в районе населенного пункта Круглик, также там обнаружено САУ. Наличие танков также подтверждено в районе Дебальцево.

  • Напомним, 28 июня российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской.
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