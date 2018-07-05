РФ возобновила массовые бомбардировки в Сирии после неудачных переговоров с повстанцами
Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, пишет Reuters.
После четырех дней перерыва в масштабных бомбардировках интенсивные воздушные удары возобновились 4 июля после провала переговоров между повстанческими группами и российскими офицерами. Повстанцы обещали сложить оружие в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует фактически унизительной капитуляции.
Президент Сирии Башар Асад и его союзники борются за возвращение юго-запада, одного из последних опорных пунктов повстанцев в Сирии вместе с регионом на северо-западе, который граничит с Турцией.
Двухнедельное наступление Асада, поддержанное российской авиацией, позволило занять большой кусок повстанческой территории северо-восточнее провинциальной столицы Дераа, когда ряд городов сдался.
Боевые действия и воздушные удары уже заставили более четверти миллиона человек покинуть свои дома на юго-западе Сирии, заявила Организация Объединенных Наций.
Швеция и Кувейт созвали на 5 июля внеочередное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на юго-западе Сирии. Регион является политически чувствительным из-за его расположения вблизи Израиля и Иордании и существования там соглашения о "деэскалации", согласованной между США, Иорданией и союзником сирийского правительства Россией.
Иордания, которая приняла более полумиллиона перемещенных сирийцев с начала войны, и Израиль заявили, что они не откроют свои границы для беженцев.
Президент Сирии Башар Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот.
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