Рада приняла проект постановления о сохранении исторического наследия на Почтовой площади

5 июля, 2018, 11:51

Верховная Рада Украины одобрила проект постановления №8541 о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Проект постановления №8541 за основу и в целом поддержали 294 народных депутата.

Перед голосованием глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий предложил под стенограмму дополнения к постановлению.

"Постановление дополнить пунктами рекомендовать Кабмину и КГГА создать Национальный музей "Центр средневекового города" на территории открытия памятника на Почтовой площади Киева и запретить любые строительные работы, не связанные непосредственно с безопасностью этого объекта, под технико-юридическую правку на территории Почтовой площади и прилегающих территориях, где были обнаружены объекты историко-культурного наследия до момента выполнения Кабмином требований пункта первого этого постановления", - сказал Княжицкий.