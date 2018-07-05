Рада приняла проект постановления о сохранении исторического наследия на Почтовой площади
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Проект постановления №8541 за основу и в целом поддержали 294 народных депутата.
Перед голосованием глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий предложил под стенограмму дополнения к постановлению.
"Постановление дополнить пунктами рекомендовать Кабмину и КГГА создать Национальный музей "Центр средневекового города" на территории открытия памятника на Почтовой площади Киева и запретить любые строительные работы, не связанные непосредственно с безопасностью этого объекта, под технико-юридическую правку на территории Почтовой площади и прилегающих территориях, где были обнаружены объекты историко-культурного наследия до момента выполнения Кабмином требований пункта первого этого постановления", - сказал Княжицкий.
- Напомним, 19 апреля Киевский горсовет в первом чтении проголосовал за создание музея на Почтовой площади.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой будет, но расторгать договор с застройщиком площади Киевсовет не может.
- Киевсовет обязал сохранить артефакты, найденные под Почтовой площадью.
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