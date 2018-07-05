Работники Ryanair объявили забастовку в 4 странах
5 июля, 2018, 19:23
Бортпроводники компании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля
Об этом сообщает The Guardian.
4 июля профсоюзы передали руководству перечень своих условий. В частности, среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.
Известно, что в Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.
Сообщается, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки, забастовки могут продолжиться.
- Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air решил изменить правила провоза ручной клади в своих самолетах.
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