Работники Ryanair объявили забастовку в 4 странах

5 июля, 2018, 19:23

Бортпроводники компании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля

Об этом сообщает The Guardian.

4 июля профсоюзы передали руководству перечень своих условий. В частности, среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.

Известно, что в Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

Сообщается, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки, забастовки могут продолжиться.