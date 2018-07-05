"Тушки" времён Януковича Табаловы собираются взять под контроль крупнейший хлебокомбинат Одесчины

5 июля, 2018, 16:04

Экс-народные депутаты ВР Александр Табалов и его сын Андрей, при участии "Сбербанка России" готовятся взять под контроль крупнейшего производителя хлеба в Одесской области - ООО "Одесский каравай"

Про это пишут журналисты издания "Комментарии".

В декабре 2012 года отец и сын стали первыми "тушками" Верховной Рады 7-го созыва, которые "перебежали" в стан соратников Виктора Януковича, напоминают журналисты.

"По информации одесских СМИ, "схемщик" времен Януковича Табалов уже договорился с россиянами о покупке залогового имущества "Одесского каравая" всего за... $8 млн. Очевидно, что подобные "договоренности" не могли быть согласованы без ведома высоких кураторов "Сбербанка России", поскольку реальная стоимость залогового имущества компании - в 10 раз выше", - пишут "Комментарии".

На сегодня компания - это не только один из самых больших плательщиков налогов в стране (1 млрд грн в год), но и самый большой производитель хлеба (60% рынка) в Одесском регионе.

Судебные тяжбы между собственником "Одесского каравая" компанией "Lauffer group" и "Сбербанком России" начались после аннексии Крыма, когда российские оккупационные власти отобрали у украинских бизнесменов все имущество ПАО "Крымхлеб" и Симферопольского комбината хлебопродуктов.

Ранее на модернизацию и развитие этих предприятий "Lauffer group" взяла у российского госбанка 456 млн грн кредита по курсу 2012 года. После аннексии и экспроприации имущества россияне начали требовать возврата денег и через суд выдвинули претензии на залоговое имущество кредита - собственность ООО "Одесский каравай".

В "Lauffer group" говорят, что готовы к активному сопротивлению российским банкирам и их украинским "подручным". Как готовы и к затяжным судебным войнам.