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"Смогу родить еще": в Херсоне мать продавала своего ребенка


фото: Поліція Херсонщини
В Херсоне правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать своего сына и хотела купить на вырученные деньги дом

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Херсонщины.

Установлено, что 26-летняя жительница Скадовска захотела продать своего ребенка. К поиску клиентов привлекла даже своих знакомых, которые помогли найти клиента в Херсоне.

После всех договоренностей женщина передала ребенка новому "владельцу" вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения 210 тысяч гривень за сына.

Полицейские выяснили, что мать ранее судима и вела аморальный образ жизни. Она пояснила, что хотела продать сына, а на вырученные средства купить дом. Также она рассказала, что не хочет воспитывать сына. А в дальнейшем сможет родить еще, если захочет.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

 

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