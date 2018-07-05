"Смогу родить еще": в Херсоне мать продавала своего ребенка
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Херсонщины.
Установлено, что 26-летняя жительница Скадовска захотела продать своего ребенка. К поиску клиентов привлекла даже своих знакомых, которые помогли найти клиента в Херсоне.
После всех договоренностей женщина передала ребенка новому "владельцу" вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения 210 тысяч гривень за сына.
Полицейские выяснили, что мать ранее судима и вела аморальный образ жизни. Она пояснила, что хотела продать сына, а на вырученные средства купить дом. Также она рассказала, что не хочет воспитывать сына. А в дальнейшем сможет родить еще, если захочет.
Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.
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