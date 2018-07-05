"Лжецы и преступники": Валенса жестко раскритиковал действующую власть Польши
Об этом он заявил в разговоре с Super Express, рассказывая, что "план" выхода из ситуации, которая сложилась из-за скандальной судебной реформы, но для его реализации нужно больше людей на улицах.
"Я останусь на несколько дней в Варшаве и посмотрю. У меня есть план, но мне нужно больше людей. Надо начать с признания того, что нарушители Конституции являются преступниками", - сказал Валенса, уточнив, что считает преступниками президента Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра юстиции Збигнева Зьобра.
Однако самым большим преступником, по его словам, вляется лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, который "влияет на решения и принимает их". Валенса заявил, что готов встретиться с Качиньским, но тот на это не согласится.
"Потому что он боится. Он трус. Ходячий трус", - сказал экс-президент Польши.
Речь премьера Моравецкого в Европарламенте в защиту скандальной реформы Валенса назвал лживой, а самого премьера – "лжецом и преступником". "Это чудовищная ложь. И он думает, что кто-то в это поверит?" - сказал Валенса.
- Как сообщалось, в Польше проходят протесты против изменения судебной системы, согласно которым значительная часть судей Верховного суда страны должны уйти на пенсию.
- В понедельник Европейский Союз начал процедуру против Польши в связи с законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".
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