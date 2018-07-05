"Лжецы и преступники": Валенса жестко раскритиковал действующую власть Польши

5 июля, 2018, 11:56

Бывший президент Польши Лех Валенса, который присоединился к протестам в защиту судей Верховного суда, считает "преступниками" действующую власть Польши, в частности лидера правящей партии Ярослава Качиньского

Об этом он заявил в разговоре с Super Express, рассказывая, что "план" выхода из ситуации, которая сложилась из-за скандальной судебной реформы, но для его реализации нужно больше людей на улицах.

"Я останусь на несколько дней в Варшаве и посмотрю. У меня есть план, но мне нужно больше людей. Надо начать с признания того, что нарушители Конституции являются преступниками", - сказал Валенса, уточнив, что считает преступниками президента Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра юстиции Збигнева Зьобра.

Однако самым большим преступником, по его словам, вляется лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, который "влияет на решения и принимает их". Валенса заявил, что готов встретиться с Качиньским, но тот на это не согласится.

"Потому что он боится. Он трус. Ходячий трус", - сказал экс-президент Польши.

Речь премьера Моравецкого в Европарламенте в защиту скандальной реформы Валенса назвал лживой, а самого премьера – "лжецом и преступником". "Это чудовищная ложь. И он думает, что кто-то в это поверит?" - сказал Валенса.