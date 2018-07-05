"Челси" заплатит 60 млн евро за форварда "Ювентуса"

5 июля, 2018, 11:29

Аргентинский форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин близок к переходу в "Челси"

Об этом сообщает Sport Mediaset.

За 30-летнего нападающего "Челси" придется заплатить 60 млн евро. Полученные за переход аргентинца деньги "Ювентус" намерен вложить в покупку Криштиану Роналду.

В Лондоне Игуаина хочет видеть Маурицио Сарри, который, с большой вероятностью, летом возглавит лондонцев. Аргентинца тренер знает благодаря совместной работе в "Наполи".