"Челси" заплатит 60 млн евро за форварда "Ювентуса"
5 июля, 2018, 11:29
Аргентинский форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин близок к переходу в "Челси"
Об этом сообщает Sport Mediaset.
За 30-летнего нападающего "Челси" придется заплатить 60 млн евро. Полученные за переход аргентинца деньги "Ювентус" намерен вложить в покупку Криштиану Роналду.
В Лондоне Игуаина хочет видеть Маурицио Сарри, который, с большой вероятностью, летом возглавит лондонцев. Аргентинца тренер знает благодаря совместной работе в "Наполи".
- Ранее "Челси" отказался продавать "Барселоне" бывшего футболиста "Шахтера" - бразильца Виллиана.
- Гонсало Игуаина в "Ювентусе" может заменить Криштиану Роналду, который договаривается о трансфере из "Реала".
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