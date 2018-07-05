Против Украины могут ввести санкции, если Рада примет закон о ЦИК без изменений, - нардеп

5 июля, 2018, 13:21

Украина должна прислушиваться к рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента и внести необходимые изменения в закон об обновлении ЦИК перед голосованием за него

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил депутат "Народного фронта" Леонид Емец, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что если парламент будет голосовать за этот законопроект в том виде, в котором он сейчас находится, то это будет серьезным ударом по дипломатическим позициям Украины.

Емец напомнил, что ПАСЕ в своей резолюции прямо написала, что, согласно европейских стандартов, в украинской ЦИК должны быть представлены все фракции, которые есть в парламенте. Европарламент также принял такое решение в этом вопросе.

"Если мы хотим идти в Европу, то мы должны прислушиваться к тому, какие стандарты они ставят перед органами в государствах, которые являются европейскими", - подчеркнул Емец.

Он также объяснил, что будет, если закон примут без изменений, напомнив, что на Россию наложены санкции за невыполнение резолюции ПАСЕ.

"Если Украина хочет сохранения и углубления санкций, а сама опускается до уровня России, не выполняет резолюцию, это означает, что мы теряем аргументы по сохранению санкций. Более того, мы получим мониторинговую миссию и санкции против Украины из-за невыполнения резолюции ПАСЕ", - подытожил Емец.

Отметим, сегодня Верховная Рада отложила рассмотрение и голосование за законопроект по обновлению состава Центральной избирательной комиссии. В частности, глава Верховной Рады Андрей Парубий поставил этот вопрос на рейтинговое голосование, однако в результате выяснилось, что голосов для принятия решения будет недостаточно.

Впоследствии в БПП заявили, что с таким решением не согласны и призвали немедленно перейти к рассмотрению вопроса обновления ЦИК. Эта фракция отказывается возвращаться в зал Рады для рассмотрения любых других вопросов.

После этого утреннее заседание парламента закрыли, а Парубий пригласил глав фракций на совещание по вопросу рассмотрения законопроекта относительно ЦИК.