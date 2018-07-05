Против Украины могут ввести санкции, если Рада примет закон о ЦИК без изменений, - нардеп
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил депутат "Народного фронта" Леонид Емец, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что если парламент будет голосовать за этот законопроект в том виде, в котором он сейчас находится, то это будет серьезным ударом по дипломатическим позициям Украины.
Емец напомнил, что ПАСЕ в своей резолюции прямо написала, что, согласно европейских стандартов, в украинской ЦИК должны быть представлены все фракции, которые есть в парламенте. Европарламент также принял такое решение в этом вопросе.
"Если мы хотим идти в Европу, то мы должны прислушиваться к тому, какие стандарты они ставят перед органами в государствах, которые являются европейскими", - подчеркнул Емец.
Он также объяснил, что будет, если закон примут без изменений, напомнив, что на Россию наложены санкции за невыполнение резолюции ПАСЕ.
"Если Украина хочет сохранения и углубления санкций, а сама опускается до уровня России, не выполняет резолюцию, это означает, что мы теряем аргументы по сохранению санкций. Более того, мы получим мониторинговую миссию и санкции против Украины из-за невыполнения резолюции ПАСЕ", - подытожил Емец.
Отметим, сегодня Верховная Рада отложила рассмотрение и голосование за законопроект по обновлению состава Центральной избирательной комиссии. В частности, глава Верховной Рады Андрей Парубий поставил этот вопрос на рейтинговое голосование, однако в результате выяснилось, что голосов для принятия решения будет недостаточно.
Впоследствии в БПП заявили, что с таким решением не согласны и призвали немедленно перейти к рассмотрению вопроса обновления ЦИК. Эта фракция отказывается возвращаться в зал Рады для рассмотрения любых других вопросов.
После этого утреннее заседание парламента закрыли, а Парубий пригласил глав фракций на совещание по вопросу рассмотрения законопроекта относительно ЦИК.
- Напомним, 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
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