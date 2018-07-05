Правительство одобрило проект железной дороги из Киева в Борисполь

5 июля, 2018, 12:48

Кабмин утвердил проект "Организация пассажирского сообщения Киев-международный аэропорт "Борисполь", рассчитанный на 13,5 мес. общей стоимостью 583,238 млн грн (в ценах на 2 мая 2018 года)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Из общей стоимости строительства 428,478 млн грн планируют потратить на строительные работы, 37,755 млн грн - на оборудование, мебель и инвентарь, 117 млн грн - на другое.

Проект разбит на два этапа. В рамках первого этапа стоимостью 502,947 млн грн планируют, в частности, построить в течение полугода 3,7 км железнодорожных путей, один новый остановочный пункт и железнодорожную эстакаду длиной 272 м.

Кроме того, предполагается строительство комплекса из двух пассажирских платформ длиной 120 м с открытым пассажирским павильоном и навесами в районе терминала "D" аэропорта, а также открытая галерея между пассажирским павильоном и терминалом "D" длиной 150 м.

Вторая очередь строительства стоимостью 80,291 млн грн рассчитана на 7,5 месяцев и включает, в частности, один новый остановочный пункт и высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады протяженностью 160 м.

Общая эксплуатационная длина участка ст. Киев-Пассажирский-аэропорт "Борисполь" составит 37,4 км.

По состоянию на 22 мая 2018 года "Укрзализныця" выполнила около 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь". В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начаты формирование земляного полотна и техническая укладка решетки. Кроме того, проведен ряд тендеров. Завершить строительство планируют до конца 2018 года.

Подвижной состав, который будут использовать на линии, будет включать в себя 11 поездов PESA 620м на 91 место и два поезда PESA 630м на 192 места. Расчетное время в пути - 35 минут.

"Укрзализныця" прогнозирует перевозки по маршруту Киев-международный аэропорт "Борисполь" на уровне 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году. По подсчетам специалистов "Укрзализныци", в случае стоимости билета в 80 грн проект окупится в течение 10 лет. Однако не исключаются повышения стоимости проезда в зависимости от спроса на услугу, а также факторов, которые негативно влияют на ее себестоимость.