Порошенко подписал закон о нацбезопасности, необходимый для вступления в НАТО

5 июля, 2018, 14:42

Президент Петр Порошенко подписал закон №8068 "О национальной безопасности Украины"

Это глава государства сделал во время заседания СНБО, сообщает Еспресо.TV.

"(Этим законом, - ред.) мы твердо подтверждаем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим - в кругу европейских народов", - заявил Порошенко.

Напомним, парламент принял соответствующий законопроект еще 21 июня. Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник тогда отметил, что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, первый шаг должен сделать именно парламент, приняв необходимое законодательство.

Депутат также напомнил, что у представителей НАТО и Евросоюза сначала были замечания к законопроекту, которые касались 9 его областей. Впрочем, проблема была решена.

"15 июня руководство Украины получило письмо от западных партнеров в поддержку финальной редакции ... В нем отмечается, что текст, предложенный ко второму чтению, полностью соответствует стандартам европейским и стандартам НАТО в вопросах управления сектором безопасности и обороны", - подчеркнул Винник.

Законопроект предусматривает отмену трех законов "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Депутаты также одобрили внесение в законопроект поправок № 106, 115, 248, 279, 311, в том виде, в котором их зачитал Винник с трибуны Рады. Эти поправки соответствуют рекомендациям НАТО.

В частности, были введены следующие изменения:

Правка 106. Дополнить статью 4 новой частью третьей следующего содержания, в связи с этим изменить дальнейшую нумерацию части четвертой. Прозрачность предполагает полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов с учетом требований закона о государственной тайне.

Правка 115. Абзац первый части второй статьи шестой изложить в следующей редакции: ВРУ, согласно статье 89 Конституации, создает комитеты ВРУ, в полномочия которых входит, в частности, обеспечение контроля за деятельностью органов сектора безопасности и обороны.

Правка 279. Выложить в новой редакции: с введением военного положения Национальная гвардия приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного положения входит в силы обороны, выполняет задачи и подчиняется в соответствии с положениями закона Украины О правовом режиме военного положения и закона о Национальной гвардии.

Правка 311. Абзац первый части первой статьи 20 изложить так: разведывательные органы Украины, государственные или структурные подразделения в ее составе уполномочены осуществлять разведывательную деятельность в целях защиты интересов от внешних угроз.