Подозреваемого в организации нападения на лагерь ромов во Львове оставили под стражей

5 июля, 2018, 14:15

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Пустомытовского райсуда о мере пресечения для Андрея Тычки, подозреваемого в организации нападения на лагерь ромов во Львове

Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

Адвокат подозреваемого – Иван Яцишин во время заседания ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении 20-летнего Андрея Тычки с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат апеллировал к тому, что подозреваемый согласился содействовать следствию, не собирается покидать пределы страны или скрываться от органов следствия.

Одновременно прокурор Юрий Матлах заявил, что подозреваемый не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний.

"Считаем, что подозреваемый может оказать давление на других подозреваемых с целью перекладывания на них вины", – добавил во время судебных дебатов Юрий Матлах.

Апелляционный суд постановил оставить без изменений решение Пустомытовского райсуда об избрании Андрею Тычке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Кроме того, 5 июля запланировано рассмотрение трех апелляций от подозреваемых в нападении на лагерь ромов на окраине Львова.