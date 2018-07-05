Подозреваемого в организации нападения на лагерь ромов во Львове оставили под стражей
Об этом сообщает Tvoemisto.tv.
Адвокат подозреваемого – Иван Яцишин во время заседания ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении 20-летнего Андрея Тычки с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат апеллировал к тому, что подозреваемый согласился содействовать следствию, не собирается покидать пределы страны или скрываться от органов следствия.
Одновременно прокурор Юрий Матлах заявил, что подозреваемый не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний.
"Считаем, что подозреваемый может оказать давление на других подозреваемых с целью перекладывания на них вины", – добавил во время судебных дебатов Юрий Матлах.
Апелляционный суд постановил оставить без изменений решение Пустомытовского райсуда об избрании Андрею Тычке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Кроме того, 5 июля запланировано рассмотрение трех апелляций от подозреваемых в нападении на лагерь ромов на окраине Львова.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь ромов под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, использующая символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь ромов в Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на ромские поселения в Львове. Они рассказали детали по поводу организации преступления.
- 26 июня полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения.
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