Под Радой требуют освободить членов Нацсовета по вопросам ТВ из-за затягивания ситуации с "Интером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Митингующие отмечают, что в Нацсовете затягивают процесс с решением дальнейшей судьбы канала "Интер", который действует против Украины и пропагандирует российские ценности. В частности, в его эфире называли фашистами Джона Леннона, Романа Шухевича и Владимира Ивасюка.
Активисты считают, что из Нацсовета нужно отозвать двух членов: Ольгу Герасимьюк и Олега Черныша. Они уже полтора месяца срывают заседания Нацсовета, во время которой должны рассмотреть предупреждение "Интеру". Это разбирательство может в итоге привести к отзыву лицензии канала.
Отметим, неделю назад подобный митинг прошел под стенами Нацсовета. Тогда активисты призвали обнародовать результаты проверки по трансляции концерта "Победа. Одна для всех", которая проходила 9 мая и содержала антиукраинские призывы.
Более того, в организации напомнили, что "Интер" транслирует Чемпионат мира по футболу 2018, проходящий в России. Активисты принесли под здание Нацсовета футбольный мяч, который символизирует "футбол на крови", а также красные карточки с призывами бойкотировать Мундиаль-2018.
- Напомним, обнародованные отрывки концерта телеканала “Интер” ко Дню победы 9 мая вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине “именами фашистских преступников”.
- В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания отреагировали на запланированный телеканалом концерт.
- Впоследствии представители “Национального корпуса” и “Национальных дружин” пришли к зданию телеканала ”Интер” и требовали лишить канал лицензии из-за “системной антиукраинской редакционной политики”.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" после провокационных заявлений в эфире 9 мая.
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