Под Радой требуют освободить членов Нацсовета по вопросам ТВ из-за затягивания ситуации с "Интером"

5 июля, 2018, 10:24

Под стенами Верховной Рады активисты требуют отозвать некоторых представителей Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Митингующие отмечают, что в Нацсовете затягивают процесс с решением дальнейшей судьбы канала "Интер", который действует против Украины и пропагандирует российские ценности. В частности, в его эфире называли фашистами Джона Леннона, Романа Шухевича и Владимира Ивасюка.

Активисты считают, что из Нацсовета нужно отозвать двух членов: Ольгу Герасимьюк и Олега Черныша. Они уже полтора месяца срывают заседания Нацсовета, во время которой должны рассмотреть предупреждение "Интеру". Это разбирательство может в итоге привести к отзыву лицензии канала.

Отметим, неделю назад подобный митинг прошел под стенами Нацсовета. Тогда активисты призвали обнародовать результаты проверки по трансляции концерта "Победа. Одна для всех", которая проходила 9 мая и содержала антиукраинские призывы.

Более того, в организации напомнили, что "Интер" транслирует Чемпионат мира по футболу 2018, проходящий в России. Активисты принесли под здание Нацсовета футбольный мяч, который символизирует "футбол на крови", а также красные карточки с призывами бойкотировать Мундиаль-2018.