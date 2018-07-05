Парламент Македонии повторно одобрил соглашение об изменении названия страны
Об этом сообщает македонское агентство МИА.
За это решение проголосовали 69 депутатов, один воздержался. На заседании отсутствовали представители оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства".
Парламент был вынужден вторично одобрить сделку после того, как президент Георге Иванов 26 июня отказался подписать закон. Иванов считает, что "соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости в отношении Греции".
После повторной ратификации соглашение вновь будет отправлено президенту, который, согласно Конституции, обязан ее подписать.
Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.
Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
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