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Отравление детей в лагере "Славутич": полиция открыла уголовное производство


фото: docplayer
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в детском лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На территории лагеря работала следственно-оперативная группа и проводилась проверка комиссией специалистов из Киевской РГА.

"По состоянию на 04.07.2018 по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.

Специалистами из различных ведомств взяты образцы пищи в детском лагере для проведения исследований, из которых уже будет известно, кто непосредственно должен отвечать за отравление детей.

Как сообщает "Украинская правда", еще один случай массового отравления детей произошел 3 июля в санаторном учреждении областного совета "Поляна" в Барышевке. Там отравились 17 человек.

"17 деток. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет. В заведении также отобрали смывы и другие необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие", - сказал глава Киевской ОГА Горган.

  • Напомним, 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
  • Также стало известно, что дети, которые отравились в оздоровительном санатории "Славутич" на Киевщине, получили от своих тренеров просроченные йогурты.
  • Пресс-центр Министерства здравоохранения сообщало, что состояние ученицы спортивной Школы Дерюгиных, которую накануне госпитализировали в реанимацию, не связано с отравлением детей в санатории "Славутич".
  • Медики выяснили, что девочка, которая находится в коме в больнице "Охматдет", стала жертвой именно пищевого отравления.
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