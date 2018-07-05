Отравление детей в лагере "Славутич": полиция открыла уголовное производство

5 июля, 2018, 13:27

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в детском лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На территории лагеря работала следственно-оперативная группа и проводилась проверка комиссией специалистов из Киевской РГА.

"По состоянию на 04.07.2018 по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.

Специалистами из различных ведомств взяты образцы пищи в детском лагере для проведения исследований, из которых уже будет известно, кто непосредственно должен отвечать за отравление детей.

Как сообщает "Украинская правда", еще один случай массового отравления детей произошел 3 июля в санаторном учреждении областного совета "Поляна" в Барышевке. Там отравились 17 человек.

"17 деток. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет. В заведении также отобрали смывы и другие необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие", - сказал глава Киевской ОГА Горган.