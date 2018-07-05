Он очень болен и все время говорит о детстве: мама Клыха о его состоянии

5 июля, 2018, 14:37

Украинский политзаключенный Станислав Клых, который сейчас находится в психиатрической больнице в Магнитогорске в России, очень больной

Об этом рассказала мать Клыха в телефонном разговоре с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Только что по телефону поговорила с Тамарой Ивановной - мамой Станислава Клыха. Она сказала, что сейчас ее сын, действительно, находится в психиатрической больнице. Это подтвердили и правозащитница Татьяна Щур, и адвокат Екатерина Бурьян. Станислава чем-то лечили, он лучше себя чувствует, но по глазам видно, что он, безусловно, очень больной", - говорится в сообщении.

Информация из СМИ, по словам Тамары Ивановны, о хорошем самочувствии Станислава Клыха, предоставленная российским омбудсменом, устарела.

"Беспокоит то, что Станислав попросил детские книжки. Когда мать была у него 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве. Уже тогда это ее насторожило. Сейчас Тамара Клых не может поехать к сыну, поскольку она сама очень плохо себя чувствует, у нее большие проблемы со здоровьем. Все же ей 75 лет", - написала Денисова.

Матери Клыха звонил украинский консул и сообщил, что 11-12 июля будет пытаться попасть к Станиславу, если его допустят. Консульство контролирует ситуацию. Кроме того, стало известно местонахождение Станислава.

"Я еще раз буду обращаться к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, чтобы она поспособствовала моему визиту к нашим политзаключенным, находящимся в России и, в первую очередь к тем, кто объявил голодовку и чье состояние здоровья вызывает беспокойство. К Станиславу Клиху, Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Эмиру Усеину Куку", - отметила Денисова.