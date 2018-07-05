Он очень болен и все время говорит о детстве: мама Клыха о его состоянии
Об этом рассказала мать Клыха в телефонном разговоре с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"Только что по телефону поговорила с Тамарой Ивановной - мамой Станислава Клыха. Она сказала, что сейчас ее сын, действительно, находится в психиатрической больнице. Это подтвердили и правозащитница Татьяна Щур, и адвокат Екатерина Бурьян. Станислава чем-то лечили, он лучше себя чувствует, но по глазам видно, что он, безусловно, очень больной", - говорится в сообщении.
Информация из СМИ, по словам Тамары Ивановны, о хорошем самочувствии Станислава Клыха, предоставленная российским омбудсменом, устарела.
"Беспокоит то, что Станислав попросил детские книжки. Когда мать была у него 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве. Уже тогда это ее насторожило. Сейчас Тамара Клых не может поехать к сыну, поскольку она сама очень плохо себя чувствует, у нее большие проблемы со здоровьем. Все же ей 75 лет", - написала Денисова.
Матери Клыха звонил украинский консул и сообщил, что 11-12 июля будет пытаться попасть к Станиславу, если его допустят. Консульство контролирует ситуацию. Кроме того, стало известно местонахождение Станислава.
"Я еще раз буду обращаться к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, чтобы она поспособствовала моему визиту к нашим политзаключенным, находящимся в России и, в первую очередь к тем, кто объявил голодовку и чье состояние здоровья вызывает беспокойство. К Станиславу Клиху, Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Эмиру Усеину Куку", - отметила Денисова.
- Как сообщалось, Клыху вводили неизвестные инъекции, от чего он сошел с ума, считает мать политзаключенного.
- 17 октября мать украинского политзаключенного Станислава Клыха сказала, что ее сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически.
- Станислав Клых опроверг свою принадлежность к "Правому сектору", а также объяснил характер собственного знакомства с гражданкой России, к которой он прибыл в город Орел, где и был задержан.
- В конце мая стало известно, что состояние физического и психического здоровья удерживаемого в российской тюрьме украинского политзаключенного Станислава Клыха критически ухудшается.
- 8 июня приговорен в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.
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