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Омбудсмен России заявляла маме Клыха, что тот весит 96 кг и ему следует похудеть

Российская сторона скрывает всю правду о состоянии украинского политзаключенного Станислава Клыха

Об этом Тамара Клых заявила в интервью изданию "Настоящее время".

Она отметила, что ее сын не знает, какие именно прививки ему делают в тюрьме. Более того, он говорил адвокату, что не подписывал разрешения на свое лечение.

Тамара постоянно ведет переписку с уполномоченным России по правам человека Татьяной Москальковой, однако не верит и словам, Станислав чувствует себя хорошо.

"Я не верю этому. Потому что 96 килограмм, и он уже набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно... Теперь о Сенцове она говорит, что Сенцов набрал два килограмма при голодовке", - рассказала Клих.

Ранее стало известно, что Клых находится в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. По словам правозащитников, Станислав чувствует себя лучше, однако говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков.

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