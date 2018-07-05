Омбудсмен России заявляла маме Клыха, что тот весит 96 кг и ему следует похудеть
Об этом Тамара Клых заявила в интервью изданию "Настоящее время".
Она отметила, что ее сын не знает, какие именно прививки ему делают в тюрьме. Более того, он говорил адвокату, что не подписывал разрешения на свое лечение.
Тамара постоянно ведет переписку с уполномоченным России по правам человека Татьяной Москальковой, однако не верит и словам, Станислав чувствует себя хорошо.
"Я не верю этому. Потому что 96 килограмм, и он уже набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно... Теперь о Сенцове она говорит, что Сенцов набрал два килограмма при голодовке", - рассказала Клих.
Ранее стало известно, что Клых находится в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. По словам правозащитников, Станислав чувствует себя лучше, однако говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков.
- Как сообщалось, Клыху вводили неизвестные инъекции, от чего он сошел с ума, считает мать политзаключенного.
- 17 октября мать украинского политзаключенного Станислава Клыха сказала, что ее сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически.
- Станислав Клых опроверг свою принадлежность к "Правому сектору", а также объяснил характер собственного знакомства с гражданкой России, к которой он прибыл в город Орел, где и был задержан.
- В конце мая стало известно, что состояние физического и психического здоровья удерживаемого в российской тюрьме украинского политзаключенного Станислава Клыха критически ухудшается.
- 8 июня приговорен в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.
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