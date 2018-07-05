Оккупанты устроили диверсию возле Южного: ранены 4 бойца ВСУ, потери врагов - 7 человек

5 июля, 2018, 07:58

За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: российские оккупационные войска стреляли преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках - из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Противники 19 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, из которых 2 раза - из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении позиции возле Крымского попали под обстрелы из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Причепиловки - из автоматического гранатомета.

На Светлодарском направлении враги били со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Защитников Зайцевого и Южного накрыли огнем из автоматических и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Это стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы.

"Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся очередных средств вынудил противника с потерями отступить. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 – были ранены. Вместе с тем в результате активных действий противника ранения получили два украинских военнослужащих", - подчеркнули в ведомстве.

На Донецком направлении оккупанты били по позициям возле Авдеевки, Невельского и Новомихайловки из гранатометов и стрелкового оружия.

Талаковку, что на Мариупольском направлении, противники обстреляли из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции возле Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

В течение 5 июля российские наемники уже трижды нарушили перемирие. На Луганском направлении они били из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская.

"На Мариупольском направлении из стрелкового оружия были обстреляны защитники Широкино и Талаковки. С нашей стороны потерь нет", - подытожили в ведомстве.