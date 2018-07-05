Обидчика Ломаченко избрали депутатом в Мексике

5 июля, 2018, 11:47

Мексиканского боксера Орландо Салидо, который нанес единственное поражение Василию Ломаченко, избрали депутатом

Об этом сообщает BoxingScene.

Салидо был избран депутатом в родном городе Сьюдад-Лобрегон в штате Сонора, от партии действующего президента Мексики Андреаса Манцуэля Лопеса Обрадора.

Орландо Салидо уже прокомментировал свою победу на выборах.

"Время собраться всем вместе засучить рукава и работать ради тех, кто нуждается в нашей поддержке и помощи. Людям катастрофически не хватает качественного образования, медицины и рабочих мест. Мне повезло, что я был боксером и с помощью спорта сумел себя обеспечить. Пришла пора мне помогать, хочу отблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы в боксе", - заявил Салидо.

Орландо Салидо в 2014 году нанес Василию Ломаченко единственное поражение на профессиональном ринге, победил украинца спорным судейским решением.

Мексиканец четыре раза становился чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях - до 57,2 и 59 кг, в прошлом году он объявил о завершении карьеры.