Обидчика Ломаченко избрали депутатом в Мексике
Об этом сообщает BoxingScene.
Салидо был избран депутатом в родном городе Сьюдад-Лобрегон в штате Сонора, от партии действующего президента Мексики Андреаса Манцуэля Лопеса Обрадора.
Орландо Салидо уже прокомментировал свою победу на выборах.
"Время собраться всем вместе засучить рукава и работать ради тех, кто нуждается в нашей поддержке и помощи. Людям катастрофически не хватает качественного образования, медицины и рабочих мест. Мне повезло, что я был боксером и с помощью спорта сумел себя обеспечить. Пришла пора мне помогать, хочу отблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы в боксе", - заявил Салидо.
Орландо Салидо в 2014 году нанес Василию Ломаченко единственное поражение на профессиональном ринге, победил украинца спорным судейским решением.
Мексиканец четыре раза становился чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях - до 57,2 и 59 кг, в прошлом году он объявил о завершении карьеры.
- В мае Салидо был задержан полицией по обвинению в краже пива из магазина.
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