Новые отравления "Новичком" в Солсбери: Британия требует у России объяснений
Об этом заявил глава британского Министерства обороны Бен Уоллес, сообщает издание Reuters.
Он отметил, что в этой ситуации Россия может сделать правильный выбор и рассказать властям Великобритании, "что произошло, что они сделали", а также заполнить некоторые существенные пробелы, которые следователи пытаются воспроизвести во время расследования.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - такой же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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