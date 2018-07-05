Новые отравления "Новичком" в Солсбери: Британия требует у России объяснений

5 июля, 2018, 10:59

В Великобритании призвали Россию подробно рассказать об использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля после того, как еще двое людей отравились этим же веществом

Об этом заявил глава британского Министерства обороны Бен Уоллес, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что в этой ситуации Россия может сделать правильный выбор и рассказать властям Великобритании, "что произошло, что они сделали", а также заполнить некоторые существенные пробелы, которые следователи пытаются воспроизвести во время расследования.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.

Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - такой же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.