Нардепы отказались рассматривать обновление ЦИК
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, глава Верховной Рады Андрей Парубий поставил этот вопрос на рейтинговое голосование, однако в результате выяснилось, что голосов для принятия решения будет недостаточно.
"189 - за. Мы видим, что голосов для того, чтобы мы могли рассматривать вопросы нет. Таким образом, коллеги, мы не можем сейчас войти в рассмотрение данного вопроса", - подчеркнул Парубий.
Тем временем представитель президента в парламенте, депутат БПП Ирина Луценко заявила в кулуарах Рады, что не только их партнеры по коалиции, но и все фракции отказались голосовать за обновление ЦИК.
По ее словам, фракция БПП сейчас собралась для обсуждения этой ситуации, депутаты должны решить, как дальше сегодня работать в сессионном зале.
Сейчас депутаты разошлись на перерыв.
- Напомним, 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что существует риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
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