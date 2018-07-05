Нардепы отказались рассматривать обновление ЦИК

5 июля, 2018, 12:12

Верховная Рада отложила рассмотрение и голосование за законопроект по поводу обновления состава Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В частности, глава Верховной Рады Андрей Парубий поставил этот вопрос на рейтинговое голосование, однако в результате выяснилось, что голосов для принятия решения будет недостаточно.

"189 - за. Мы видим, что голосов для того, чтобы мы могли рассматривать вопросы нет. Таким образом, коллеги, мы не можем сейчас войти в рассмотрение данного вопроса", - подчеркнул Парубий.

Тем временем представитель президента в парламенте, депутат БПП Ирина Луценко заявила в кулуарах Рады, что не только их партнеры по коалиции, но и все фракции отказались голосовать за обновление ЦИК.

По ее словам, фракция БПП сейчас собралась для обсуждения этой ситуации, депутаты должны решить, как дальше сегодня работать в сессионном зале.

Сейчас депутаты разошлись на перерыв.