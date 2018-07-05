НАБУ открыло материалы дела проекта "Стена" и назвало главных подозреваемых
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Восьми подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После этого детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.
Должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых государству нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн. В частности, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:
- главе управления капитального строительства ГПСУ по статьям ч.5 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ( "Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением ") Уголовного кодекса Украины;
- бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ( «Служебный подлог»), ч.2 ст.210 УК Украины;
- старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
- директору ООО "АЗУ" - ч.5 ст.191 УК Украины;
- бывшему директору ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
- директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" - ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
- одному из посредников - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;
- другому посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ( "Фиктивное предпринимательство") УК Украины.
По данным следствия, хищение средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.
Напомним, досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществляется с марта 2016 года.
Справка
"Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году.
Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.
- Напомним, НАБУ задержало 6 человек по подозрению в хищении 16 млн грн на строительстве стены на границе с Россией.
- Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий допустил возможность новых задержаний по делу хищения средств, предназначенных для строительства стены на границе с Россией.
- Впоследствии стало известно, что задержаны 7 человек в уголовном производстве по хищению средств на строительстве "стены" с Россией.
- Позже Соломенский районный суд Киева арестовал всех семерых фигурантов дела о хищении средств проекта "Стена".
Читайте также
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
Читайте также
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-