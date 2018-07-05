НАБУ открыло материалы дела проекта "Стена" и назвало главных подозреваемых

5 июля, 2018, 16:43

Прокуроры САП завершили досудебное расследование в отношении восьми человек, которых подозревают в завладении средствами государственного бюджета Украины, выделенных на проект "Стена"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Восьми подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После этого детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

Должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых государству нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн. В частности, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:

главе управления капитального строительства ГПСУ по статьям ч.5 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ( "Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением ") Уголовного кодекса Украины;

бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ( «Служебный подлог»), ч.2 ст.210 УК Украины;

старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директору ООО "АЗУ" - ч.5 ст.191 УК Украины;

бывшему директору ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" - ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

одному из посредников - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

другому посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ( "Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

По данным следствия, хищение средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Напомним, досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" осуществляется с марта 2016 года.

Справка

"Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году.

Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.