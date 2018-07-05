На Сумщине расстреляли трех мужчин и закопали тела в поле
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Убийство произошло 2 июля вблизи одного из сел Краснопольского района. Там обнаружили автомобиль "Рено-Трафик" и "Фольксваген" со следами крови и отверстиями от пуль. Во время осмотра машин полицейские изъяли документы, принадлежащие троим жителям Запорожской области.
Во время первоочередных поисков полицейские обнаружили неподалеку в озере одежду с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имели отношение к жертвам. После этого полиция занялась поиском тел.
Вместе с тем в ходе оперативно-поисковых мероприятий установили двух мужчин, подозреваемых в тройном убийстве.
Как выяснили следователи, на месте происшествия были осколки стекла и резиновые прокладки из окна еще одного автомобиля. Поэтому, когда на одной из дорог полицейские увидели УАЗ, который двигался без лобового стекла, они остановили ее и осмотрели. В машине во время осмотра чувствовался сильный запах уксуса и были замытые следы крови. Водителя сразу задержали.
В дальнейшем выяснилось, что погибшие - трое жителей Запорожской области в возрасте 36, 34 и 40 лет. Они планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию соседнего государства запчасти к сельхозтехнике. А 2 дня назад они внезапно исчезли, и на связь с родными не выходили.
4 июля вблизи Краснополья, на подсолнечном поле, найдены закопанные тела погибших мужчин со следами огнестрельных ранений.
Следствие продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет прокуратура области. Задержанным готовится сообщение о подозрении по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех лиц из корыстных побуждений) УК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. В рамках дела окончательно выясняются обстоятельства совершения преступления и круг других причастных к нему лиц.
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