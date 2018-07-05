На столичных ярмарках временно запретили продавать мясо и рыбу
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные профильному департаменту КГГА и районным государственным администрациям.
Речь идет о запрете реализации мяса свежего и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6°С.
"Продуктовая безопасность киевлян требует принятия взвешенного и ответственного решения. Не допустить вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей на столичных ярмарках - обязанность организаторов ярмарок", - отметил во время совещания директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Андрей Мельничук.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве