На столичных ярмарках временно запретили продавать мясо и рыбу

5 июля, 2018, 16:13

Столичная власть ввела временный запрет на реализацию на ярмарках скоропортящихся пищевых продуктов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные профильному департаменту КГГА и районным государственным администрациям.

Речь идет о запрете реализации мяса свежего и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6°С.

"Продуктовая безопасность киевлян требует принятия взвешенного и ответственного решения. Не допустить вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей на столичных ярмарках - обязанность организаторов ярмарок", - отметил во время совещания директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Андрей Мельничук.