Миллион за кладбище: на Киевщине депутата поймали на взятке
5 июля, 2018, 12:06
На Киевщине правоохранители на горячем задержали на взятке депутата Гостомельского поселкового совета за вымогательство взятки в 1 миллион гривень
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Установлено, что чиновник требовал взятку за выделение 100 земельных участков под захоронения умерших.
Правоохранители задокументировали преступление во время получения части взятки в размере 312 500 гривень.
В автомобиле депутата изъяли полученные преступным путем деньги. Также изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поссовета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта. Самого депутата задержали.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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