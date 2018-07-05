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Миллион за кладбище: на Киевщине депутата поймали на взятке


фото: npu.gov.ua
На Киевщине правоохранители на горячем задержали на взятке депутата Гостомельского поселкового совета за вымогательство взятки в 1 миллион гривень

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Установлено, что чиновник требовал взятку за выделение 100 земельных участков под захоронения умерших.

Правоохранители задокументировали преступление во время получения части взятки в размере 312 500 гривень.

В автомобиле депутата изъяли полученные преступным путем деньги. Также изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поссовета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта. Самого депутата задержали.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

 

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