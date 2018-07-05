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Мэр Лондона позволил запустить в воздух огромного "Малыша Трампа" во время визита президента США


фото: CNN
Жители Лондона планируют запустить огромного надувного "Малыша Трампа" над британской столицей во время визита президента Соединенных Штатов

Об этом сообщает CNN.

На следующей неделе местные правоохранители ожидают большое количество протестов и провокаций во время визита Дональда Трампа в Лондон. Предполагается, что особое внимание активисты уделят 6-метровом "Малышу Трампу".

Более 10 тысяч человек подписали петицию, прося разрешение на запуск надувной игрушки возле британского парламента. 5 июля мэр Лондона Садик Хан официально дал "Малышу" зеленый свет.

"Мэр поддерживает право граждан на мирный протест и понимает, что это может проявляться в различных формах. Его команда встретилась с активистами и дала разрешение на использование парламентской площади как места запуска надувной фигуры", - сообщил Офис мэра.

Известно, что теперь протестующим необходимо получить разрешение от полиции Лондона и Национальной воздушной службы.

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