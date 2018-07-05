Мэр Лондона позволил запустить в воздух огромного "Малыша Трампа" во время визита президента США
Об этом сообщает CNN.
На следующей неделе местные правоохранители ожидают большое количество протестов и провокаций во время визита Дональда Трампа в Лондон. Предполагается, что особое внимание активисты уделят 6-метровом "Малышу Трампу".
Более 10 тысяч человек подписали петицию, прося разрешение на запуск надувной игрушки возле британского парламента. 5 июля мэр Лондона Садик Хан официально дал "Малышу" зеленый свет.
"Мэр поддерживает право граждан на мирный протест и понимает, что это может проявляться в различных формах. Его команда встретилась с активистами и дала разрешение на использование парламентской площади как места запуска надувной фигуры", - сообщил Офис мэра.
Известно, что теперь протестующим необходимо получить разрешение от полиции Лондона и Национальной воздушной службы.
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