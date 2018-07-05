Мэр Лондона позволил запустить в воздух огромного "Малыша Трампа" во время визита президента США

5 июля, 2018, 20:13

Жители Лондона планируют запустить огромного надувного "Малыша Трампа" над британской столицей во время визита президента Соединенных Штатов

Об этом сообщает CNN.

На следующей неделе местные правоохранители ожидают большое количество протестов и провокаций во время визита Дональда Трампа в Лондон. Предполагается, что особое внимание активисты уделят 6-метровом "Малышу Трампу".

Более 10 тысяч человек подписали петицию, прося разрешение на запуск надувной игрушки возле британского парламента. 5 июля мэр Лондона Садик Хан официально дал "Малышу" зеленый свет.

"Мэр поддерживает право граждан на мирный протест и понимает, что это может проявляться в различных формах. Его команда встретилась с активистами и дала разрешение на использование парламентской площади как места запуска надувной фигуры", - сообщил Офис мэра.

Известно, что теперь протестующим необходимо получить разрешение от полиции Лондона и Национальной воздушной службы.